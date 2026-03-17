Máximas de 21 grados y más lluvia prevé el SMN en CDMX para este martes

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Lluvia y máximas de 21 grados este martes en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 17 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y posibilidad de chubascos en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este martes 17 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 9 a 11 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 7 y 9 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 19 a 21 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 17 a 19 °C. En ambas entidades se prevén chubascos y lluvias fuertes.

De igual forma, se estima caída de nieve o aguanieve en zonas altas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Asimismo, para este martes 17 de marzo se esperan rachas de viento con dirección oeste y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones ante las lluvias: no tirar basuca en la calle, manejar con precaución, tener una mochila en caso de emergencia, evitar acercarse a bardas y revisar instalaciones eléctricas y de gas.

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