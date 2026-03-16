Fiscalía CDMX confirma que “Lady Pepitas” trabaja en la institución y que habrá sanciones

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Foto: Cuartoscuro

Una servidora pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es investigada luego de que se difundiera un video en redes sociales donde presuntamente lanza comentarios discriminatorios contra una mujer policía durante un operativo en el Estadio Olímpico Universitario.

Los hechos ocurrieron en los alrededores del recinto en Ciudad de México, y tras la viralización del video, la institución informó que la Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía CDMX investiga conducta de servidora pública

En una tarjeta informativa difundida este 16 de marzo de 2026, la Fiscalía CDMX confirmó que la persona que aparece en el video está adscrita a la institución.

De acuerdo con el reporte oficial, se inició un caso administrativo para analizar su comportamiento.

La institución señaló que, si se confirman los hechos observados en la grabación, la funcionaria podría enfrentar sanciones disciplinarias conforme a la normativa vigente.

La Fiscalía reiteró que no tolera conductas que vulneren o agredan a ninguna persona, ya sea ciudadanía o personal del servicio público.

Qué pasó en el video viral “Lady Pepitas”

El incidente ocurrió durante un operativo de seguridad en el estadio, cuando personal de seguridad privada solicitó apoyo a elementos de la Policía Auxiliar que participaban en el programa Operativo Estadio Seguro.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los policías acudieron para retirar a dos aficionados que presuntamente estaban en estado de ebriedad y que habrían agredido a otros asistentes, entre ellos dos personas con discapacidad auditiva.

Cuando los oficiales escoltaban a los involucrados hacia la salida, una mujer con chamarra de la Fiscalía se acercó a una policía y comenzó a lanzar comentarios ofensivos.

En el video se escucha que la mujer afirma que “ella sí fue a la escuela”, mientras asegura que las policías “salieron de vender pepitas”, expresiones que usuarios en redes calificaron como discriminatorias.

Tras viralizarse el clip, internautas comenzaron a referirse a la mujer como “Lady Pepitas”.

ES “EMPLEADA de CONFIANZA”, la FUNCIONARIA q DISCRIMINÓ a OTRA MUJER

La plantilla de salarios detalla q Verónica Domínguez gana 13mil 971 $.

Confirma q es Auxiliar de MP

La funcionaria de @FiscaliaCDMX estaba con SU HIJO en el juego de los @PumasMX

Así DISCRIMINÓ a una mujer. pic.twitter.com/e6yElWpNJD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 15, 2026

Autoridades darán seguimiento al caso

La SSC informó que el caso fue turnado a áreas internas de supervisión para revisar lo ocurrido.

Además, las autoridades brindarán acompañamiento a la mujer policía para que pueda presentar una denuncia formal si así lo decide.

El proceso también podría involucrar al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, organismo encargado de atender casos de discriminación en la capital.

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