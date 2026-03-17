Clausuran fiesta clandestina en la Doctores; vecinos denunciaron ruido

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Clausuran fiesta clandestina en la colonia Doctores. Foto: @AlessandraRdlv

Una fiesta clandestina en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX), fue desalojada la mañana de este lunes luego de que vecinos denunciaran ruido excesivo que se prolongó hasta alrededor de las 8:30 de la mañana. Autoridades locales realizaron un operativo y colocaron sellos de suspensión en el inmueble.

De acuerdo con información de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de verificación administrativa acudieron al lugar y confirmaron que el evento no contaba con permisos ni medidas de seguridad, por lo que procedieron al desalojo.

Clausuran fiesta clandestina en la Doctores tras quejas de vecinos

Las autoridades señalaron que la fiesta clandestina fue suspendida por tres motivos principales:

El giro del inmueble no permitía realizar fiestas o eventos de ese tipo.

no permitía realizar fiestas o eventos de ese tipo. El horario extendido , ya que la música seguía a alto volumen durante la mañana.

, ya que la música seguía a alto volumen durante la mañana. Las quejas de vecinos por el ruido en la zona.

Durante la inspección también se detectó que el lugar no contaba con programa de Protección Civil, requisito obligatorio para este tipo de eventos.

Como parte del procedimiento administrativo, en la entrada del establecimiento se colocaron sellos de suspensión para impedir que el sitio continúe operando bajo esas condiciones.

Hallan sustancias ilícitas y desalojan a cerca de 50 personas

Según el reporte preliminar, alrededor de 50 personas se encontraban dentro del lugar al momento de la intervención.

Además, durante la revisión se detectaron algunas sustancias ilícitas, aunque las autoridades no detallaron el tipo ni si hubo personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades señalaron que continuarán realizando verificaciones en establecimientos que operen sin permisos o que generen molestias en zonas habitacionales.

Por ahora, el inmueble permanecerá suspendido hasta que se resuelva su situación administrativa ante las autoridades correspondientes.

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