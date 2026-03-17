Blindan Palacio Nacional ante paro nacional de la CNTE

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Blindan Palacio Nacional por paro de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este lunes, después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciara un paro nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron a blindar Palacio Nacional con vallas metálicas.

Desde la calle de Corregidora, las estructuras metálicas protegen el recinto ante la posibilidad de que la CNTE despliegue distintas movilizaciones a través de la Ciudad de México.

🔴Palacio Nacional se blinda ante el anuncio de la #CNTE de iniciar un paro de 72 horas y movilizaciones en la Ciudad de México a partir del próximo miércoles. Se prevé reforzamiento de seguridad en el primer cuadro ante posibles protestas.

pic.twitter.com/bn74Lr5Zfc — Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2026

CNTE entra en paro a partir del 18 de marzo

Conforme a lo informado por la CNTE, el paro nacional será de 72 horas y comenzará este próximo miércoles 18 de marzo. Asimismo, se prevé que finalice el día 20, no sin antes desplegar distintos contingentes magisteriales a lo largo de la capital.

La Coordinadora exige la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2007, así como la Ley Usicamm, las cuales, mencionan, afectan sus condiciones de trabajo, promoción e ingreso a la docencia.

Según lo previsto, los contingentes se centrarán en el Ángel de la Independencia. Posteriormente, marcharán hacia el Zócalo Capitalino, donde se instalarán.

Tras ello, el Gobierno de la Ciudad de México tiene previsto continuar reforzando la seguridad en el primer cuadro.

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