México bajo la cuarta tormenta invernal: lluvias intensas y nevadas este lunes en estos estados
Para este lunes 9 de marzo, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Simultáneamente, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, aunados al ingreso de humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Al final del día, el frente frío 39 se desplazará hacia el sur de EE. UU. y dejará de afectar al país, mientras la cuarta tormenta invernal y el frente 40 se mantendrán.
¿Dónde lloverá este lunes 9 de marzo?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sinaloa
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Hidalgo
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Posible caída de nieve o aguanieve
- Sierras de Baja California
- Sierras de Sonora
- Sierras de Chihuahua
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Guerrero y Oaxaca
- 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- –10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango y Coahuila
- Viento de 50 a 70 km/h: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec
- Viento de 30 a 50 km/h: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California y golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor, lluvias y posible granizo. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.