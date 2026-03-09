México bajo la cuarta tormenta invernal: lluvias intensas y nevadas este lunes en estos estados

GENERANDO AUDIO...

Cuarta tormenta invernal traerá lluvias y nevadas este lunes. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 9 de marzo, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, aunados al ingreso de humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Al final del día, el frente frío 39 se desplazará hacia el sur de EE. UU. y dejará de afectar al país, mientras la cuarta tormenta invernal y el frente 40 se mantendrán.

¿Dónde lloverá este lunes 9 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Sinaloa

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tabasco

Campeche

Yucatán

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierras de Baja California

Sierras de Sonora

Sierras de Chihuahua

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Guerrero y Oaxaca

Guerrero y Oaxaca 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

– 10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México

zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Chihuahua, Durango y Coahuila

: Chihuahua, Durango y Coahuila Viento de 50 a 70 km/h : Sonora, Nuevo León y Tamaulipas

: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 30 a 50 km/h : Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Baja California y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor, lluvias y posible granizo. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

