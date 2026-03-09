Marina asegura casi 2 toneladas de cocaína frente a Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Operativo naval intercepta droga en Guerrero Foto: Secretaria de Marina

La Secretaría de Marina (Semar) informó el aseguramiento de aproximadamente dos toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero, durante un operativo marítimo contra el narcotráfico realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La acción se llevó a cabo durante labores de vigilancia marítima y aérea en aguas del Pacífico mexicano.

Aseguramiento de cocaína en Acapulco durante operativo de la Marina

El aseguramiento de cocaína en Acapulco ocurrió a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Guerrero.

El decomiso fue presentado en el muelle de la Octava Región Naval en Acapulco. El operativo fue encabezado por personal de la Armada de México, que desplegó aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para localizar los paquetes con la sustancia ilícita.

Tras recibir información de inteligencia, el personal naval ubicó los bultos flotando en el mar y procedió a su aseguramiento. El peso bruto preliminar del cargamento se estima cercano a las dos toneladas.

Instituciones se coordinan para operativo contra narcotráfico

Las autoridades informaron que el cargamento asegurado será puesto a disposición del Ministerio Público federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente una vez que la embarcación arribe a puerto.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad.

Las instituciones federales señalaron que estas acciones buscan interceptar cargamentos de droga que utilizan rutas marítimas para su traslado.

Vigilancia marítima en costas de Guerrero

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, mantiene operativos permanentes en el litoral del Pacífico mexicano.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan inhibir la actividad de organizaciones delictivas que utilizan rutas marítimas para el traslado de drogas.

