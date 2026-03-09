Marzo inicia con 320 homicidios en México; Guanajuato encabeza cifras

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En México se denunciaron 320 homicidios durante la primera semana de marzo 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado que lideró las cifras fue Guanajuato con 37 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 100 homicidios, de los cuales 41 ocurrieron el sábado 7 de marzo, y 59 el domingo 8 de marzo.

Del lunes 2 de marzo al domingo 8 de marzo de 2026, la SSPC reportó 320 asesinatos, lo que representa una mínima reducción respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 323 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Guanajuato: 37

Homicidios por día y estados con más denuncias

2 de marzo: 51

Sinaloa: 7

Chihuahua: 6

Guanajuato: 5

3 de marzo: 42

Guanajuato: 6

Baja California: 4

Tamaulipas: 3

4 de marzo: 46

Guanajuato: 4

Baja California: 4

Chihuahua: 4

5 de marzo: 43

Guanajuato: 5

Baja California: 5

Chihuahua: 5

6 de marzo: 38

Guanajuato: 4

Baja California: 3

Sonora: 3

7 de marzo: 41

Guerrero: 5

Estado de México: 5

Guanajuato: 4

8 de marzo: 59

Guanajuato: 9

Baja California: 5

Estado de México: 5

Total en la semana: 320

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 34 mil 864 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato, el estado más violento en primera semana de marzo

Guanajuato registró 37 denuncias por homicidios en la primera semana de marzo.

El domingo 8 de marzo, se reportó un doble asesinato en el municipio de Salamanca. Las víctimas presentaban impactos de bala.

De la misma manera, durante la tarde del lunes 2 de marzo, se registró el asesinato de dos personas en un camino de terracería que comunica las comunidades de El Gallo con El Fuerte en Salamanca.

