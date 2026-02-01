¡No guardes el suéter! CDMX continuará con frío este 1° de febrero

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 1° de febrero el clima continuará muy frío, con niebla por la mañana y con posibles heladas. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado a cálido y posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este domingo 1° de febrero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La mínima de temperatura para la capital es de 3 a 5 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 0 y 2 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se esperan lluvias aisladas.

Existen condiciones para caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a 3,800 msnm del centro y oriente del país. Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote podrían tener nevadas.

Asimismo, para este domingo 1° de febrero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a proteger a los animales de compañía. Las sugerencias son: abrígalos, limita los baños y no cortes demasiado su pelaje.

