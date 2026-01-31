AICM habilita estacionamiento alterno por obras rumbo al Mundial

GENERANDO AUDIO...

Por las obras rumbo al Mundial, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) redujo los cajones de estacionamiento disponibles en la Terminal 1, lo que ha generado ajustes para los usuarios que llegan en auto.

Ante esta situación, autoridades aeroportuarias habilitaron una opción de estacionamiento alterno para mantener el flujo de pasajeros y evitar contratiempos antes de los vuelos, especialmente en horarios de alta demanda.

El AICM informó que los usuarios ahora pueden dejar su vehículo en el estacionamiento de la Puerta 6 del Estadio GNP, como apoyo temporal mientras continúan las obras en el aeropuerto.

El costo del estacionamiento es de 40 pesos por hora, con un máximo de 350 pesos por día. El pago puede realizarse tanto en efectivo como con tarjeta, de acuerdo con información oficial del AICM.

Desde el estacionamiento del Estadio GNP, los pasajeros son trasladados a las Terminales 1 y 2 del aeropuerto en unidades tipo sprinter. Estas camionetas pueden transportar hasta 20 pasajeros, dependiendo del equipaje.

Las unidades se identifican fácilmente, ya que cuentan con una etiqueta de Marina Grupo Aeroportuario, lo que permite a los usuarios reconocer el servicio oficial.

El traslado desde el estacionamiento alterno al AICM dura entre siete minutos y media hora, dependiendo del tráfico en la zona. Conductores que operan el servicio explicaron que a los pasajeros solo se les solicita el boleto, donde se especifica la ubicación y el color del vehículo.

Usuarios del aeropuerto señalaron que el servicio es ágil y funcional. Algunos indicaron que llegaron con tiempo para prever el traslado y destacaron que hay mucho espacio de estacionamiento, además de que no tuvieron que esperar demasiado.

El estacionamiento alterno del Estadio GNP estará disponible hasta que concluyan las obras en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como parte de las acciones rumbo al Mundial.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.