Frío persiste para este domingo 28 de diciembre en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que, para este domingo 28 de diciembre, el clima continuará frío, con niebla y parcialmente nublado por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado, medio nublado y sin probabilidad en la Ciudad de México. Además, se activó alerta naranja y amarilla en diferentes alcaldías por amaneceres muy fríos.

Los amaneceres fríos continúan especialmente en las zonas altas, donde este domingo 28 de diciembre se prevén bancos de niebla. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 2 y 4 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 17 a 19 °C. En la capital no se esperan precipitaciones, aunque en el Estado de México se prevén lluvias aisladas.

De igual forma, para este domingo 28 de diciembre se esperan rachas de viento provenientes del este y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Ante esta temporada de frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a cubrir nariz y boca, usar ropa abrigadora, ingerir alimentos ricos en vitamina A y C, así como a evitar cambios de temperatura.

