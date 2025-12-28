SGIRPC recomienda juguetes seguros para infancias en temporada decembrina en Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Recomendaciones para evitar riesgos al regalar juguetes. Foto: Cuartoscuro

Durante la temporada decembrina, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México , difundió recomendaciones para la compra de juguetes con el objetivo de reducir riesgos para las infancias en la Ciudad de México.

Recomendaciones de la SGIRPC para elegir juguetes seguros

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que es importante verificar que no representen un peligro durante su uso. Las recomendaciones señalan que los juguetes deben favorecer el lenguaje, la creatividad y las habilidades motrices de las infancias, sin incorporar elementos que puedan resultar peligrosos durante el juego.

Equipo de protección

La Secretaria recomendó que algunos juguetes deben contar con el equipo adecuado de protección, como casco y protecciones para rodillas y codos, los juguetes son:

Bicicletas

Patines

Patinetas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Juguetes para bebés y menores en edad preescolar

Para bebés y menores en edad preescolar, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó no adquirir juguetes con piezas pequeñas, ya que pueden provocar asfixia, también aconsejó evitar juguetes de carácter bélico, al considerar que estos pueden propiciar conductas violentas entre las infancias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.