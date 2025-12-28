GENERANDO AUDIO...

Lo que empezó como un robo a transporte de carga en Maravatío de Ocampo, Michoacán, el 18 de diciembre, terminó con un golpe directo a una bodega en la Ciudad de México (CDMX). Tras una investigación de gabinete y campo, autoridades realizaron un operativo que dejó dos detenidos en Naucalpan, Estado de México, y la recuperación de mercancía presuntamente robada en nueve cateos en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el avance clave llegó por el intercambio de información y el análisis de videovigilancia del C2 Poniente y el C5 del Estado de México. Así ubicaron dos tractocamiones robados y, al seguir la denuncia del propietario, se supo que la carga estaba guardada en un inmueble ubicado en calzada México-Tacuba y avenida Mariano Escobedo, en la colonia Popotla.

Nueve cateos y un despliegue coordinado

Con los datos de prueba reunidos, un agente del Ministerio Público los presentó ante un Juez de Control, quien autorizó las órdenes de cateo para intervenir el sitio. La SSC señaló que el despliegue se realizó sin uso de violencia, con apego a protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

En las acciones participaron agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional, y la Guardia Nacional (GN).

Lo que había en la bodega

El aseguramiento dejó un inventario enorme de artículos, entre ellos:

Más de 200 bicicletas eléctricas

2,600 piezas de soporte para pared

Más de 5,000 piezas de control remoto

960 piezas de cable HDMI

Más de 5,000 mochilas para computadora tipo laptop

Al cierre de las diligencias, el predio quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras continúan las investigaciones derivadas de los casos.

La SSC reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con autoridades locales y del Gobierno de México para combatir delitos de alto impacto y detener a principales generadores de violencia.

