Menor de edad pierde dedo del pie en escaleras eléctricas del WTC de la Ciudad de México

Infante sufre accidente en escaleras eléctricas en WTC . Foto: Cuartoscuro

Un niño de tres años resultó lesionado y sufrió la amputación de un dedo del pie, tras quedar atorado en el mecanismo de una escalera eléctrica dentro del World Trade Center de la Ciudad de México.

Menor de edad lesionado en escaleras eléctricas del WTC

El hecho ocurrió en el World Trade Center de la Ciudad de México, localizado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, el calzado del menor de edad quedó atrapado en la estructura de las escaleras eléctricas, lo que provocó la amputación de un dedo del pie. El niño se encontraba acompañado de su madre al momento del accidente. Testigos que se encontraban en el lugar intentaron auxiliar al menor de edad, sin que fuera posible evitar la lesión.

Atención médica tras amputación de un dedo del pie

Paramédicos que participaron en la atención del caso lograron ubicar la extremidad y procedieron a trasladarla junto con el menor de edad a un hospital especializado, el niño fue atendido por especialistas, quienes analizan la viabilidad de realizar un procedimiento quirúrgico para la posible reincorporación del dedo amputado.

Estado de salud actual del menor

No se ha informado de manera oficial sobre el estado de salud actualizado del menor de edad, ni sobre posibles responsabilidades derivadas del incidente ocurrido en el World Trade Center de la Ciudad de México.

