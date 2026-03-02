Nuevo frente frío ingresa al país este lunes; traerá lluvias y frío en algunos estados

GENERANDO AUDIO...

Frente frío ingresa al país este lunes 2 de marzo. Foto: Cuartoscuro

Durante este lunes 2 de marzo, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Estado de México y Veracruz. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del norte y centro del territorio nacional.

Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este lunes 2 de marzo?

Intervalo de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Sinaloa

Nayarit

Guerrero

Estado de México

Puebla

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 2 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca

Vientos:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, istmo y golfo de Tehuantepec

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: península de Baja California y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y sin lluvia. Temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

