Las de hoy | 2 de marzo de 2026

UnoTV presenta las noticias principales este 2 de marzo de 2026

El Universal: Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Durante 2025, el Tren Maya y los hoteles construidos a lo largo de su ruta registraron un déficit superior a 6 mil 398 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales, lo que reaviva el debate sobre la rentabilidad del megaproyecto.

Reforma: Esperan batalla durante un mes

El expresidente Donald Trump anticipó un periodo de hasta cuatro semanas de ataques, en el contexto del conflicto con Irán, lo que incrementa la tensión internacional.

Milenio: Apuntan Alemania, RU y Francia a Irán; Trump atacará por 4 semanas

Potencias europeas, junto con Estados Unidos, alistan “acciones defensivas” para proteger sus intereses. En México, el canciller Juan Ramón de la Fuente analiza con embajadas protocolos de evacuación de connacionales en la región.

La Jornada: Respuesta, sin límite: Irán; Trump promete guerra devastadora

Autoridades iraníes advirtieron que no habrá límites en su respuesta, mientras Washington anunció una ofensiva de gran escala. Medios reportan ataques de Estados Unidos e Israel contra hospitales y sedes de televisión.

Excélsior: Crece eje contra Irán

Países del Golfo Pérsico y potencias europeas alertaron sobre la adopción de medidas defensivas ante los ataques iraníes con misiles y drones, elevando el riesgo de una escalada regional.

El Financiero: Petroprecios se disparan tras ataque de EU a Irán

Los mercados financieros iniciaron la semana con pérdidas, mientras el precio del petróleo se elevó con fuerza. Analistas advierten mayor volatilidad si se cierra el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético.

El Economista: Precios del crudo suben más de 10% tras ataque a Irán

El petróleo registró alzas superiores a 10% tras la ofensiva militar. Entre los fallecidos se reporta el ayatolá Ali Jameneí, mientras Teherán anunció represalias contra varios países del Golfo Pérsico.

