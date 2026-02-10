Cambio de horario 2026: ¿se adelanta o se atrasa el reloj y en qué estados aplica?

GENERANDO AUDIO...

Aunque en la mayor parte del país ya no se modifica el reloj, en 2026 sí habrá cambio de horario en ciertas ciudades de la frontera norte de México. El ajuste se realizará a las 2:00 de la madrugada del domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, y concluirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se atrasen nuevamente.

Esta medida aplica únicamente en municipios específicos por razones económicas y de sincronización con Estados Unidos (EE.UU.), de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en México, vigente desde 2022.

¿Por qué aún hay cambio de horario en algunas ciudades?

El 28 de octubre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Husos Horarios en México, normativa que eliminó el horario de verano para la mayor parte del territorio nacional, pero mantuvo un esquema estacional en zonas fronterizas.

La razón principal es la relación comercial, laboral y social con ciudades de EE.UU., donde sí se aplica el horario de verano. Ajustar el reloj permite que las actividades económicas, cruces fronterizos, vuelos y operaciones industriales se mantengan sincronizados.

¿Dónde sí aplica el cambio de horario?

Según el Artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios, el horario estacional sólo se aplica en municipios ubicados cerca de la frontera norte, distribuidos conforme a distintos meridianos.

Meridiano 75° oeste

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac.

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Meridiano 90° oeste

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Meridiano 105° oeste

Baja California: Todo el estado.

Chihuahua: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

Fechas oficiales del cambio de hora en 2026

Inicio del horario de verano:

Domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 horas (se adelanta una hora)

Fin del horario de verano:

Domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 horas (se atrasa una hora)

¿Por qué es importante saberlo?

El ajuste impacta directamente en:

Horarios de trabajo en ciudades fronterizas

Entradas y salidas escolares

Cruces internacionales

Vuelos y transporte terrestre

Citas médicas, trámites y servicios sincronizados con EE.UU.

No tener presente el cambio puede provocar retrasos o confusiones, especialmente en viajes o actividades binacionales.

