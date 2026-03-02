A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 2 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Europa se suma contra Irán; Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar al país oriental

✔️ Juan Ramón de la Fuente se reúne con embajadores en Medio Oriente; evalúan protección a connacionales

✔️ Velan a Nemesio Oseguera Cervantes el “Mencho” o “Señor de Los Gallos” en funeraria de Jalisco

✔️ A una semana del abatimiento de el “Mencho”, el CJNG mantiene su poder en EE.UU., revela Reuters

✔️ Inicia registro para la credencial del Servicio Universal de Salud del gobierno de México

✔️ Shakira canta y factura antes miles en el Zócalo de la CDMX.

