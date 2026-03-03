Onda de calor vs canícula: ¿en qué se diferencian y cómo afectan México?

GENERANDO AUDIO...

México enfrenta una onda de calor en varias regiones del país, con temperaturas que superan los valores normales, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aumento del calor ha generado dudas sobre si se trata de la canícula, pero ambos fenómenos no son lo mismo y tienen causas distintas.

Las altas temperaturas pueden representar riesgos para la salud, sobre todo en menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Diferencias entre onda de calor y canícula

Una onda de calor ocurre cuando la temperatura rebasa los niveles promedio de una región durante varios días consecutivos o incluso semanas.

Este fenómeno se produce por un sistema de alta presión que impide la formación de nubes y mantiene el calor atrapado cerca de la superficie. En México puede provocar temperaturas mayores a 45 grados Celsius, principalmente en zonas del norte y sureste.

En cambio, la canícula no es sinónimo de calor extremo. Se trata de un periodo dentro de la temporada de lluvias en el que disminuyen las precipitaciones.

Dura 40 días aproximadamente en México y se presenta durante la última quincena de julio.

¿Dónde afecta más la canícula?

La canícula suele impactar con mayor frecuencia en:

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

La Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro no se ven afectados por este fenómeno.

Durante este periodo puede llover cada tercer o cuarto día, en lugar de hacerlo diariamente. Incluso puede extenderse hasta septiembre o no presentarse si ondas tropicales o ciclones interrumpen su formación.

¿Estados dónde hay una onda de calor actualmente?

Según el pronóstico oficial, la onda de calor se mantiene activa especialmente en estas entidades:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

En estas zonas se esperan temperaturas elevadas, incluso entre 40 °C y 45 °C.

Impacto de la onda de calor y la canícula

Aunque son distintos, ambos fenómenos elevan la temperatura y pueden afectar la salud.

La onda de calor puede provocar:

Golpe de calor

Deshidratación

Complicaciones respiratorias y cardiovasculares

Mayor consumo de energía eléctrica

Riesgo de incendios forestales

En el caso de la canícula, la reducción de lluvias genera:

Menor nubosidad

Ambiente bochornoso

Aumento de temperatura

Esto también puede causar deshidratación y afectar actividades como la agricultura y la ganadería.

Recomendaciones ante altas temperaturas en México

Mantenerse hidratado

Usar ropa ligera

Reducir actividad física al aire libre

Cuidar a niños y adultos mayores

La actual onda de calor podría mantenerse varios días en algunas entidades, mientras que la canícula se presentaría hasta mediados de año.

