¡Hasta 45 grados! Onda de calor llega a México este sábado

Máximas de 45 grados se esperan para este sábado 28 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 28 de febrero, inicia una onda de calor en Michoacán, Morelos, Puebla y Chiapas. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán; pronosticándose intervalos de chubascos en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. Las lluvias pronosticadas podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del país mantendrá ambiente muy caluroso en dichas regiones, así como cálido a caluroso en el resto del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este sábado 28 de febrero?

Intervalo de Chubascos (5 a 25 mm)

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Colima

Ciudad de México

Guerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla y la aguanieve podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 28 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Yucatán

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Yucatán 30 a 35 ° C: Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán

Vientos:

Viento de 50 a 70 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos y posible granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y con posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

