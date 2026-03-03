Pronóstico de Conagua anticipa clima seco en Córdoba, Veracruz, del 4 al 6 de marzo

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, a partir del miércoles 4 de marzo, se prevén condiciones mayormente estables en el municipio de Córdoba, Veracruz, con cielo despejado a parcialmente nublado, baja posibilidad de lluvia y temperaturas máximas cercanas a los 29 grados.

De acuerdo con los datos oficiales, no se esperan precipitaciones significativas durante el periodo comprendido del miércoles 4 al viernes 6 de marzo.

Miércoles 4 de marzo: cielo despejado y ambiente cálido

Para el miércoles 4 de marzo se pronostica cielo despejado en Córdoba, Veracruz.

Temperatura máxima: 28 °C

28 °C Temperatura mínima: 12 °C

12 °C Lluvia estimada: 1 litro por metro cuadrado

1 litro por metro cuadrado Probabilidad de lluvia: 0%

0% Viento: de 5 a 10 km/h

de 5 a 10 km/h Dirección del viento: Oeste

Oeste Rachas: hasta 9 km/h

Se prevé ambiente cálido durante el día, fresco a frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Jueves 5 de marzo: incremento de nubosidad

Para el jueves 5 de marzo se espera cielo poco nuboso.

Temperatura máxima: 28 °C

28 °C Temperatura mínima: 12 °C

12 °C Lluvia estimada: 2 litros por metro cuadrado

2 litros por metro cuadrado Probabilidad de lluvia: 0 %

0 % Viento: de 5 a 10 km/h

de 5 a 10 km/h Dirección del viento: Este

Este Rachas: hasta 9 km/h

Las condiciones se mantendrán estables, con viento ligero y sin probabilidad de precipitaciones significativas.

Viernes 6 de marzo: ambiente cálido y cielo parcialmente despejado

El viernes 6 de marzo continuará el cielo poco nuboso en Córdoba.

Temperatura máxima: 29 °C

29 °C Temperatura mínima: 13 °C

13 °C Lluvia estimada: 1 litro por metro cuadrado

1 litro por metro cuadrado Probabilidad de lluvia: 0%

0% Viento: de 5 a 10 km/h

de 5 a 10 km/h Dirección del viento: Oeste

Oeste Rachas: hasta 11 km/h

Se prevé ligero incremento en la temperatura máxima hacia el cierre de la semana.

