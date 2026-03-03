Pronóstico de Conagua anticipa clima seco en Córdoba, Veracruz, del 4 al 6 de marzo
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, a partir del miércoles 4 de marzo, se prevén condiciones mayormente estables en el municipio de Córdoba, Veracruz, con cielo despejado a parcialmente nublado, baja posibilidad de lluvia y temperaturas máximas cercanas a los 29 grados.
De acuerdo con los datos oficiales, no se esperan precipitaciones significativas durante el periodo comprendido del miércoles 4 al viernes 6 de marzo.
Miércoles 4 de marzo: cielo despejado y ambiente cálido
Para el miércoles 4 de marzo se pronostica cielo despejado en Córdoba, Veracruz.
- Temperatura máxima: 28 °C
- Temperatura mínima: 12 °C
- Lluvia estimada: 1 litro por metro cuadrado
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Viento: de 5 a 10 km/h
- Dirección del viento: Oeste
- Rachas: hasta 9 km/h
Se prevé ambiente cálido durante el día, fresco a frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
Jueves 5 de marzo: incremento de nubosidad
Para el jueves 5 de marzo se espera cielo poco nuboso.
- Temperatura máxima: 28 °C
- Temperatura mínima: 12 °C
- Lluvia estimada: 2 litros por metro cuadrado
- Probabilidad de lluvia: 0 %
- Viento: de 5 a 10 km/h
- Dirección del viento: Este
- Rachas: hasta 9 km/h
Las condiciones se mantendrán estables, con viento ligero y sin probabilidad de precipitaciones significativas.
Viernes 6 de marzo: ambiente cálido y cielo parcialmente despejado
El viernes 6 de marzo continuará el cielo poco nuboso en Córdoba.
- Temperatura máxima: 29 °C
- Temperatura mínima: 13 °C
- Lluvia estimada: 1 litro por metro cuadrado
- Probabilidad de lluvia: 0%
- Viento: de 5 a 10 km/h
- Dirección del viento: Oeste
- Rachas: hasta 11 km/h
Se prevé ligero incremento en la temperatura máxima hacia el cierre de la semana.
