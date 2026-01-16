Posible lluvia en CDMX para este viernes 16 de enero

GENERANDO AUDIO...

Lluvias fuertes, posible granizo y bajas temperaturas. FOTO: Cuartoscuro

El Valle de México tendrá este día cielo medio nublado a nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana y muy frío con heladas en zonas altas, además de posibles bancos de niebla, de acuerdo con el pronóstico oficial. Por la tarde se espera ambiente templado y quizá lluvias con chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, algunas fuertes y acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Desde las primeras horas del día, las condiciones climáticas mantendrán temperaturas bajas, sobre todo en regiones elevadas. En la tarde, el incremento de nubosidad favorecerá la presencia de intervalos de chubascos, principalmente en el Estado de México, donde se prevén lluvias puntuales fuertes.

Lluvias, frío y viento en el Valle de México

Durante el transcurso del día, el Estado de México podría registrar lluvias fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas, mientras que en la Ciudad de México se esperan lluvias con chubascos de 5 a 25 mm en 24 horas. Estas precipitaciones podrían presentarse con tormentas eléctricas y granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En cuanto a las temperaturas, la temperatura máxima en la Ciudad de México será de 16 a 18 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 7 y 9 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C, con condiciones más frías durante la mañana.

El viento soplará del noroeste, así como del oeste y suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío y generar caída de ramas u objetos ligeros.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, extremar precauciones ante lluvias fuertes, granizo y bancos de niebla, y considerar las bajas temperaturas durante la mañana y la noche.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.