Cierran tres estaciones de la Línea 5 del Metrobús este jueves 15 de enero

Más cierres de estaciones de la Línea 5 del Metrobús. Foto: Cuartoscuro

El Metrobús de la Ciudad de México(CDMX) continúa con las obras de mantenimiento nocturno en la Línea 5, por lo que este jueves se suspenderá el servicio en tres estaciones. A los usuarios se les pide tomar en cuenta esta información al momento de planificar sus traslados.

Cierres de estaciones de la Línea 5 del Metrobús

Por cuarto día consecutivo, el Metrobús anuncia cierres temporales en algunas estaciones de la Línea 5 para realizar obras de mantenimiento. Estas son las tres estaciones que no ofrecerán servicio este 14 de enero.

DIF Xochimilco: ambas direcciones

ambas direcciones Moctezuma: dirección Río de los Remedios

dirección Río de los Remedios Calzada Taxqueña: dirección Preparatoria 1

Al igual que en días anteriores, para afectar lo menos posible a los usuarios, las obras comenzarán a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de operaciones. Estas son las estaciones cercanas que se pueden utilizar como alternativas.

DIF Xochimilco: Circuito Cuemanco (dirección Río de los Remedios) y Preparatoria 1 (dirección Preparatoria 1)

Circuito Cuemanco (dirección Río de los Remedios) y Preparatoria 1 (dirección Preparatoria 1) Moctezuma: San Lázaro (dirección Río de los Remedios) y Venustiano Carranza (dirección Preparatoria 1)

San Lázaro (dirección Río de los Remedios) y Venustiano Carranza (dirección Preparatoria 1) Calzada Taxqueña: Barrio San Antonio (dirección Río de los Remedios) y Cafetales (dirección Preparatoria 1)

Para conocer en tiempo real el estado de servicio de todas las Líneas del Metrobús se puede visitar la página oficial de este sistema de transporte público

