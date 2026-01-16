Tras reportes, IMSS-Bienestar aclara muerte de hombre afuera de hospital de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Hospital General “Dr. Rubén Leñero”. Foto: Cuartoscuro

Luego de que se reportó la muerte de un hombre afuera de urgencias del Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, en la Ciudad de México, el IMSS-Bienestar aclaró, mediante redes sociales, que no se le negó la atención médica.

¿Qué se sabe del hombre que murió afuera del Hospital General “Dr. Rubén Leñero”?

De acuerdo con el IMSS-Bienestar, pasadas las 9:00 de la noche, el personal del Hospital General “Dr. Rubén Leñero” fue alertado sobre la presencia del hombre en inmediaciones del nosocomio, por lo que se “solicitó su ingreso inmediato”.

El comunicado del IMSS-Bienestar enfatizó que se trató de un hombre en situación de calle y que no había solicitado la atención médica.

“De acuerdo con reportes del área de vigilancia, la persona se encontraba en el exterior del hospital desde las 20:20 horas, sin que existiera registro de solicitud previa de atención médica. Se trataba de un hombre en situación de calle, quien permanecía de manera recurrente en el exterior del Hospital”, explicó el IMSS-Bienestar

Tras ingresar el cuerpo, personal médico certificó la muerte del hombre, por lo que se activó el protocolo y se dio aviso al Ministerio Público.

Desde la noche del miércoles, comenzó a circular un video de la zona en donde habría muerto el hombre. En redes sociales se acusó al Hospital General “Dr. Rubén Leñero” de presunta negligencia, misma que el IMSS-Bienestar tachó de falsa, enfatizando su “compromiso con la atención médica”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.