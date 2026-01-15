Padres de familia bloquean Avenida Insurgentes por falta de maestros en secundaria de Tlalpan

| 09:51 | Dulce Juárez | Uno TV
Secundaria 276 se encuentra sin maestros. Foto: Uno TV

Padres de familia de la Secundaria 276 mantienen un bloqueo parcial sobre Avenida Insurgentes, a la altura del Monumento al Caminero, donde únicamente se encuentran cerrados los carriles con dirección al norte.

La protesta se realiza en inmediaciones de la colonia Tlalcoligia, en la alcaldía Tlalpan, y tiene como objetivo exigir a las autoridades educativas la asignación de maestros para el plantel, ante la falta de personal docente que, aseguran, afecta el desarrollo académico de los alumnos.

Alternativas viales

Debido al bloqueo, el tránsito vehicular se encuentra afectado en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar como rutas alternas: Anillo Periférico y Avenida San Fernando.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá la manifestación ni si existe diálogo con autoridades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 15 de enero

Ciudad de México

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 15 de enero

Mujer debe pagar multa tras insultar y discriminar a una policía de la CDMX

Ciudad de México

Mujer debe pagar multa tras insultar y discriminar a una policía de la CDMX

¿La has visto? Alerta Amber en CDMX para encontrar a Tiphane Maylin de 15 años

Ciudad de México

¿La has visto? Alerta Amber en CDMX para encontrar a Tiphane Maylin de 15 años

Protestas por Refugio Franciscano, entre las principales de este 14 de enero en CDMX

Ciudad de México

Protestas por Refugio Franciscano, entre las principales de este 14 de enero en CDMX

Etiquetas: ,