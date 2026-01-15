Padres de familia bloquean Avenida Insurgentes por falta de maestros en secundaria de Tlalpan

GENERANDO AUDIO...

Secundaria 276 se encuentra sin maestros. Foto: Uno TV

Padres de familia de la Secundaria 276 mantienen un bloqueo parcial sobre Avenida Insurgentes, a la altura del Monumento al Caminero, donde únicamente se encuentran cerrados los carriles con dirección al norte.

La protesta se realiza en inmediaciones de la colonia Tlalcoligia, en la alcaldía Tlalpan, y tiene como objetivo exigir a las autoridades educativas la asignación de maestros para el plantel, ante la falta de personal docente que, aseguran, afecta el desarrollo académico de los alumnos.

Alternativas viales

Debido al bloqueo, el tránsito vehicular se encuentra afectado en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar como rutas alternas: Anillo Periférico y Avenida San Fernando.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá la manifestación ni si existe diálogo con autoridades.

