Posibles nevadas y calor de 40°: clima en México este lunes 16 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Calor de 40° y posibles nevadas este lunes. Fotos: Cuartoscuro

Para este lunes 16 de febrero, el frente frío 34 originará lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste mexicano. La masa de aire frío asociada al sistema frontal propiciará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec; adicionalmente, un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, así como en la península de Yucatán. Dicho sistema frontal se desplazará hacia el oriente del golfo de México, mientras que la masa de aire frío asociada modificará gradualmente sus características térmicas, dejando de afectar a México.

Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. Por otra parte, el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este lunes 16 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla

Sonora

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Posible caída de nieve o aguanieve

Sierra de Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 16 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 35 °C: Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas

Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla

Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla 30 a 35 ° C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California

zonas serranas de Baja California -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí

zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : golfo de Baja California, California y Sonora

: golfo de Baja California, California y Sonora Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Baja California

costa de Baja California Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. Se esperan lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, ambiente cálido y con posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.