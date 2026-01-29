Pronostican mañana fría con bruma y tarde templada para hoy jueves 29 de enero

GENERANDO AUDIO...

Mañana fría con bruma y posibles heladas. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este día un ambiente frío a fresco por la mañana, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma en la región. En zonas altas y serranas del Edomex se prevé ambiente muy frío, además de posibles heladas durante las primeras horas del día.

Para la tarde, el pronóstico indica un ambiente templado, con nubosidad dispersa y sin lluvia tanto en la CDMX como en el Estado de México, condiciones que permitirán un ligero aumento en la temperatura.

Clima hoy en Ciudad de México y Estado de México

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 7 y 9 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará de 24 a 26 grados. Estas condiciones marcarán contrastes térmicos importantes entre la mañana y la tarde.

En el Estado de México, especialmente en Toluca, se espera un amanecer más frío. La temperatura mínima será de 2 a 4 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará entre 20 y 22 grados, principalmente por la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, el viento soplará del oeste y noroeste con velocidades de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío en zonas abiertas y durante la mañana.

Temperaturas y viento previstos

Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C

24 a 26 °C Temperatura mínima en CDMX: 7 a 9 °C

7 a 9 °C Viento: del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h

del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h Rachas de viento: hasta 40 km/h

Las autoridades recomiendan tomar precauciones por el frío matutino, principalmente en zonas serranas, y considerar el uso de ropa abrigadora durante las primeras horas del día.

