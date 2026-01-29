Videos: se registra fuerte incendio en San Pedro de los Pinos, CDMX

GENERANDO AUDIO...

Fuerte incendio se registra en bodega. Foto: Gettyimages

La tarde de este miércoles 28 de enero se registró un fuerte incendio en la colonia San Pedro de los Pinos, en la Ciudad de México, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó en una bodega ubicada en la calle 18, esquina con Zapotecas, dentro de esta colonia, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. Tras el reporte ciudadano, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para atender la emergencia.

Videos muestran columna de humo visible a varios kilómetros

A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos e imágenes en los que se observa una densa columna de humo gris, así como llamas que alcanzan varios metros de altura, lo que alertó a vecinos y automovilistas de la zona.

Los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar el fuego y evitar su propagación hacia otros inmuebles cercanos, mientras se mantenía acordonada el área.

Sin reporte de personas lesionadas

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas, ni sobre las causas que originaron el incendio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.