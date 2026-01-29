Goleada histórica: Obras mundialistas derrotan a vecinos de la Colonia Santa Úrsula

GENERANDO AUDIO...

Los menos emocionados con el partido inaugural del Mundial, el próximo 11 de junio, no están en la cancha, sino en la colonia Santa Úrsula, a un costado del Estadio Azteca. A más de cuatro meses del arranque, los vecinos ya van perdiendo por goleada frente a las obras mundialistas.

Polvo, calles cerradas, afectaciones al comercio, problemas con el agua y trabajos día y noche forman parte del marcador en contra que, aseguran, se ha acumulado desde que comenzaron los trabajos rumbo al Mundial.

Las molestias no son menores. Comerciantes y habitantes dicen que la rutina diaria cambió por completo y que, lejos de una fiesta futbolera, viven un partido cuesta arriba.

Obras del Estadio Azteca afectan a vecinos de Santa Úrsula

La primera anotación cayó temprano y fue imposible de marcar. El polvo, como un disparo suave pero efectivo, se metió hasta la cocina y afectó de inmediato a los negocios de comida.

Laura Gómez, comerciante sobre avenida Imán, asegura que la situación ya impactó sus ventas, pues los clientes dejaron de acercarse por la falta de higiene que provoca el ambiente.

Otros locales también resienten el golpe. Óscar Hernández, comerciante de la zona, señala que desde hace alrededor de tres meses las ventas están prácticamente detenidas por las obras en la colonia.

El marcador siguió moviéndose y el hat trick se lo llevó el agua. Vecinos reportan baja presión, coloración amarilla y hasta fugas que no han sido reparadas desde que iniciaron los trabajos alrededor del estadio.

Marco Antonio Talledoz, habitante de Santa Úrsula, afirma que el cambio en el servicio fue evidente tras el arranque de las obras, mientras que Felipe Quiroz denuncia que una máquina rompió su toma de agua y la fuga continúa sin atención.

El transporte también metió su gol desde fuera del área. Habitantes aseguran que ingresar al Circuito Estadio Azteca es casi imposible y que algunas calles los obligan a caminar hasta 20 minutos para llegar a casa.

A eso se suma el último tanto en tiempo complementario. Vecinos afirman que los trabajadores ya laboran las 24 horas, con ruido constante durante el día y la noche.

Aunque reconocen que en el último mes las obras se aceleraron, también aseguran que durante semanas no hubo avances visibles y que el asfaltado llegó solo después de que presionaron.

Mientras el Mundial se acerca, en Santa Úrsula el partido sigue jugándose fuera del estadio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento