Extinguido y sin víctimas fatales ni lesionados, incendio en bodega de San Pedro de los Pinos

Foto: X: @LopezCasarinJ

Servicios de Emergencia de la Ciudad de México extinguieron un incendio de gran magnitud registrado este miércoles en una bodega de papelería y plásticos en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, sin que se reportaran personas lesionadas ni víctimas mortales.

El siniestro comenzó alrededor de las 17:50 horas en un inmueble localizado en el triángulo formado por avenida Central, calle Zapotecas y calle 18, donde operaba una fábrica y almacén de láminas de plástico. Aproximadamente 200 metros cuadrados resultaron afectados.

Durante los primeros minutos, una densa columna de humo negro fue visible desde varios kilómetros, incluso desde vialidades como el Periférico, lo que generó alerta entre habitantes de colonias cercanas. El color negro del humo se atribuyó a la combustión de materiales plásticos altamente inflamables.

Al sitio acudieron bomberos de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Cruz Roja y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En las labores participaron alrededor de 50 bomberos, con diversas unidades y un amplio despliegue operativo, utilizando al menos 18 pipas de agua. Los equipos ingresaron por distintos flancos del inmueble, trabajando tanto en planta baja como en el primer piso, lo que permitió evitar la propagación de las llamas hacia construcciones contiguas. También se implementó un acordonamiento amplio en la zona y cierre de vialidades cercanas para facilitar las maniobras de emergencia.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, acudió al lugar y confirmó que el incendio se encontraba entre 70 y 80 por ciento controlado durante la fase crítica, y posteriormente fue extinguido en su totalidad.

Autoridades informaron que los trabajadores ya habían concluido su jornada al momento del incendio, lo que evitó riesgos mayores. No hubo reportes de personas atrapadas, desaparecidas o no localizadas. Paramédicos permanecieron de manera preventiva para atender posibles casos de intoxicación por humo entre rescatistas.

Al cierre de las labores principales, los bomberos continuaban con tareas de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar puntos de ignición y prevenir una reactivación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) iniciará las investigaciones para determinar las causas del incendio; entre las posibles líneas se considera un cortocircuito.

