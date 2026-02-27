Pronóstico del clima para sábado y domingo en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Clima en San Luis Potosí para el fin de semana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El clima en San Luis Potosí, capital del estado, se mantendrá estable y sin lluvias durante el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ambos días estarán marcados por cielo despejado, baja humedad y ausencia total de precipitaciones, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Sábado 28 de febrero: ambiente cálido por la tarde

Temperatura máxima: 28 grados

Temperatura mínima: 8 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 5 a 10 km/h del Este

Ráfagas: Hasta 32 km/h

El sábado iniciará con ambiente fresco durante la mañana, con una mínima de 8 grados. Conforme avanza el día, la temperatura ascenderá hasta los 28 grados, generando un ambiente cálido y seco por la tarde.

Domingo 1 de marzo: ligera variación en la mínima y mayor intensidad de viento

Para el domingo se prevé un comportamiento muy similar en cuanto a estabilidad atmosférica, aunque con algunos cambios en las condiciones de viento.

Temperatura máxima: 28 grados

Temperatura mínima: 9 grados

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: 10 a 15 km/h del Noreste

Ráfagas: Hasta 36 km/h

La temperatura mínima subirá ligeramente a 9 grados, mientras que el viento incrementará su velocidad respecto al sábado, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

Panorama general: estabilidad y amplitud térmica

Durante el fin de semana la capital potosina se mantendrá una marcada amplitud térmica, con mañanas frescas y tardes cálidas. La ausencia de lluvias confirma un periodo seco, mientras que el aumento en la intensidad del viento el domingo podría percibirse principalmente en zonas abiertas.

