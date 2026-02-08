Protección Civil alerta por frío, lluvias y mar de fondo este domingo 8 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Alerta por frío, lluvias y mar de fondo. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene activos los protocolos de prevención por bajas temperaturas, lluvias, viento y posible nieve, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este domingo 8 de febrero, que prevé afectaciones en regiones del noroeste, norte y centro del país.

La CNPC, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que estas condiciones meteorológicas podrían generar riesgos para la población, por lo que exhortó a reforzar las medidas de prevención y autocuidado, así como a mantenerse informados a través de canales oficiales.

Lluvias y rachas de viento en el norte del país

De acuerdo con el SMN, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el estado de Chihuahua, acompañados de rachas de viento, por lo que la Protección Civil recomendó asegurar techos endebles, láminas y objetos que puedan desprenderse y representar un riesgo.

En zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, existe probabilidad de nieve o aguanieve, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

Bajas temperaturas en zonas serranas

El pronóstico indica temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Ante este escenario, la CNPC recomendó abrigarse en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niñas y niños, personas adultas mayores y personas con condiciones de salud. También pidió hacer un uso responsable de calentadores y equipos eléctricos para prevenir incidentes.

Mar de fondo en costas del Pacífico

El SMN informó que se mantendrá el fenómeno de mar de fondo, con olas de entre 2.5 y 3.5 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

La Protección Civil llamó a extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades marítimas, evitar ingresar al mar y respetar los señalamientos preventivos instalados en zonas costeras.