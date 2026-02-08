Tráfico lento en la autopista México-Cuernavaca por volcadura de pipa y choque de motociclista

GENERANDO AUDIO...

Pipa de combustible volcó en la México-Cuernavaca. Foto: Protección Civil Morelos.

La mañana de este domingo 8 de febrero de 2026, una pipa de combustible volcó mientras circulaba sobre la autopista México-Cuernavaca, por lo que este accidente provocó el cierre de la vialidad y tráfico lento.

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que una pipa de combustible volcó a la altura del kilómetro 109 de la autopista México-Cuernavaca, justo a la altura del municipio de Xochitepec.

Por esta razón, cuerpos de emergencia de esta dependencia del estado de Morelos llegaron hasta este punto para atender el accidente.

Además, indicaron que por esta volcadura de una pipa de combustible, se redujeron los carriles de la autopista México-Cuernavaca, pero también pidieron a los automovilistas extremar precauciones si transitaban por esta zona.

Al respecto, también la Guardia Nacional Carreteras informó que se había llevado a cabo un cierre parcial de circulación por este accidente vial y pidió a los conductores seguir las indicaciones.

También Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) señalaron que por este accidente se realizó desviación por retornos de la zona, pues se estaban haciendo trabajos para retirar la pipa.

Cerraron carriles de la México-Cuernavaca. Foto: Guardia Nacional Carreteras.

Accidente de motociclista también provocó tráfico lento

Horas más tarde, CAPUFE informó del choque entre un motociclista y un autobús a la altura del kilómetro 46 en la autopista México-Cuernavaca, por lo que también se redujeron carriles para atender este accidente y se generó carga vehicular.

Según reportes en redes sociales, el motociclista lamentablemente perdió la vida tras el choque.

