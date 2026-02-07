Sábado con contrastes: nieve en Chihuahua y Durango, calor en el resto

GENERANDO AUDIO...

Nieve y aumento de temperatura, clima para este sábado 7. Foto: Cuartoscuro

Para este sábado 7 de febrero, la masa de aire polar que impulsó al frente frío 33 modificará sus características térmicas, favoreciendo el gradual ascenso de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país. Sin embargo, mantendrá evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Asimismo, aunado al ingreso de humedad propiciado por la corriente en chorro subtropical favorecerá la probabilidad de lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco. Un sistema de alta presión sobre el Pacífico nororiental propiciará un evento de mar de fondo, ocasionando oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, condiciones que se extenderán paulatinamente hacia las costas del pacífico central y sur mexicano.

Simultáneamente, existirán condiciones para la caída de nieve/aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente y sur de México. Finalmente, un anticiclón en niveles medio de la atmósfera propiciará tiempo estable y el gradual incremento de las temperaturas diurnas en la mayor parte de la República Mexicana. Sin embargo, prevalecerán temperaturas frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

¿Dónde lloverá este sábado 7 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Posible caída de nieve o aguanieve

Zonas serranas de Chihuahua

Zonas serranas de Durango

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 7 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Guerrero, Puebla y Oaxaca

Sinaloa, Guerrero, Puebla y Oaxaca 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Morelos y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : golfo e istmo de Tehuantepec

: golfo e istmo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

: Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Mar de fondo de 3.5 a 4.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur

costas de Baja California y Baja California Sur Mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

