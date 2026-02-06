Defensa activa operativo “Binniza” rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Operativo “Binniza” se activa para proteger espacio aéreo en Mundial. Foto: UnoTV

México se prepara para recibir la Copa Mundial 2026. Además de la fiesta y el futbol, la seguridad es una prioridad para las autoridades federales, sobre todo en las ciudades sede del torneo. Por ello, este jueves, las Fuerzas Armadas de México comenzaron trabajos de planeación y adiestramiento para proteger el espacio aéreo durante el Mundial.

La estrategia incluye vigilancia, detección de aeronaves y reacción ante vuelos no autorizados, como parte de un operativo especial denominado “Binniza”.

Operativo Binniza y vigilancia del espacio aéreo

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, realizó demostraciones del operativo “Binniza” en la Base Aérea Militar número 2, ubicada en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Durante los ejercicios se mostró la detección de aeronaves, planes de búsqueda y salvamento, así como distintos escenarios que podrían presentarse durante la justa mundialista.

Operativo “Binniza” se activa para proteger espacio aéreo en Mundial. Foto: UnoTV

El coronel piloto aviador Pedro Judas Ornelas Cruz explicó que estas acciones forman parte de la preparación para fortalecer la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Nacional, con enfoque específico en la Copa del Mundo 2026. El objetivo es garantizar que el tráfico aéreo se mantenga bajo control en zonas cercanas a las sedes.

Adiestramiento y uso de radares

Los ejercicios incluyen el uso de radares, aeronaves de intercepción y protocolos especiales para responder ante vuelos no autorizados. La teniente piloto aviador Brenda Citlali García López detalló que el personal de la Fuerza Aérea mantiene vuelos de entrenamiento diarios, con sesiones que van de una hora y media a dos horas, dependiendo del tipo de adiestramiento.

Estas prácticas buscan que las tripulaciones estén listas para cumplir cualquier misión asignada por el mando superior.

Operativo “Binniza” se activa para proteger espacio aéreo en Mundial. Foto: UnoTV

Coordinación nacional e internacional

La estrategia de seguridad aérea contempla una coordinación estrecha entre la Defensa, la Guardia Nacional, la aviación civil y autoridades locales. Además, el operativo incluye cooperación internacional, ya que el Mundial 2026 se realizará de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por último, el coronel Jorge Luis Ucan León, controlador de vuelo del Estado Mayor, señaló que existe interoperabilidad con ambos países para aplicar procedimientos de seguridad, no solo en el espacio aéreo, sino también con autoridades civiles y cuerpos de seguridad en tierra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.