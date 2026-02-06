¿Quieres entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026? Estos son los documentos

GENERANDO AUDIO...

Desde el pasado 2 de febrero comenzaron las inscripciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, una iniciativa del Gobierno de México dirigida a jóvenes de 18 a 29 años, que actualmente no están estudiando ni trabajando, con el objetivo de brindarles capacitación laboral y un apoyo económico mensual.

El programa otorga un apoyo equivalente a un salario mínimo mensual, que actualmente es de 9 mil 582 pesos, durante un periodo de 12 meses, tiempo en el que las y los beneficiarios se capacitan en centros de trabajo como negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas.

¿Quiénes pueden inscribirse al programa?

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido exclusivamente a personas que cumplan con los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 29 años de edad

de edad No estar inscritos en ningún sistema educativo

No contar con un empleo formal al momento del registro

Estos requisitos son indispensables para poder avanzar en el proceso de inscripción y validación.

¿Qué documentos necesito para registrarme?

Las personas interesadas en formar parte del programa deberán contar con la siguiente documentación al momento de su inscripción:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)

(INE, pasaporte o licencia de conducir) Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Folio de prerregistro

Contar con todos los documentos completos permite avanzar de manera oportuna en el proceso y evita retrasos administrativos durante la validación.

¿En qué consiste la capacitación?

Una vez aceptadas en el programa, las y los jóvenes deberán cumplir con un esquema de capacitación, ya que el apoyo económico está condicionado a la asistencia y participación activa en el centro de trabajo asignado.

La capacitación tiene una duración de mínimo 5 y máximo 8 horas diarias, de forma continua, cinco días a la semana. El horario y los días específicos son definidos por el centro de trabajo dentro de su plan de actividades.

Áreas de capacitación disponibles

Las vacantes dentro del programa se agrupan en nueve áreas de interés, entre las que las y los participantes pueden elegir según sus habilidades y objetivos:

Cultura y deporte

Administrativa

Ventas

Servicios

Agropecuarios

Oficios

Industrial

Ciencia y Tecnología

Salud

Trámite gratuito y advertencias

El registro al programa es completamente gratuito. Las autoridades exhortan a no entregar dinero ni compartir información personal con intermediarios. En caso de que alguien solicite un pago o parte del apoyo económico, se debe denunciar de inmediato a través de los canales oficiales del programa o llamando al 079.

