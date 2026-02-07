Del discurso de austeridad a los privilegios: las polémicas que persiguen a funcionarios y figuras de la 4T

GENERANDO AUDIO...

La austeridad republicana ha sido uno de los pilares discursivos de la Cuarta Transformación; sin embargo, en distintos momentos ese principio ha sido puesto en entredicho por imágenes, decisiones y estilos de vida asociados a funcionarios y figuras cercanas al movimiento.

Viajes, propiedades, gastos elevados y gestos de poder han generado críticas y reacciones en redes sociales. Éstos son algunos de los casos más recientes que han reavivado el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y la práctica dentro de la 4T.

El video del ministro Hugo Aguilar que reavivó el debate

Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 1 de septiembre de 2025 tras la primera elección judicial por voto popular, se convirtió recientemente en el centro de la polémica.

El 5 de febrero de 2026 se viralizó un video grabado en Querétaro donde se observa a dos colaboradores limpiándole los zapatos en la vía pública, minutos antes de un acto oficial por el aniversario de la Constitución. Aunque Aguilar ofreció disculpas horas después y justificó el hecho, las imágenes fueron señaladas en redes como un gesto de soberbia y privilegio, en contraste con su narrativa de “ministro del pueblo”.

Días antes, la SCJN también enfrentó críticas por la adquisición de camionetas blindadas de lujo para los ministros. Aguilar argumentó que se trataba de una medida de seguridad y, ante la presión pública, anunció la devolución de las unidades al afirmar que “la austeridad no es un acto simbólico”. Aun así, el episodio del video se mantuvo como uno de los más citados por sus detractores.

Noroña: del discurso contra los privilegios a los viajes de lujo

El senador Gerardo Fernández Noroña, referente de la izquierda mexicana y defensor del discurso contra los privilegios, ha sido uno de los personajes más señalados por presuntas incongruencias con la austeridad republicana.

Entre los cuestionamientos recurrentes están sus viajes al extranjero en clase ejecutiva o primera clase, incluidos desplazamientos a Roma, París y Japón, donde incluso fue increpado por ciudadanos. En agosto de 2025 también se evidenció la propiedad que habita, valuada en alrededor de 12 millones de pesos, lo que abrió un debate público más amplio sobre su patrimonio.

En enero de 2026, el senador fue criticado tras defender el uso de camionetas blindadas por parte de ministros de la SCJN, pese a que en el pasado había calificado vehículos similares como lujos innecesarios. Fernández Noroña ha insistido en que la austeridad es una política de gasto público y no una obligación personal.

López Beltrán y el debate sobre el entorno familiar del poder

Aunque Andrés Manuel López Beltrán no es funcionario público, su cercanía con el núcleo del poder como hijo del expresidente López Obrador lo ha colocado en el centro del debate sobre la austeridad en la 4T.

En julio de 2025, fue captado durante un viaje a Tokio, donde se documentaron estancias en hoteles de lujo, visitas a tiendas de diseñador y una cena con un costo aproximado de 47 mil pesos, cifra que superó ampliamente el salario quincenal promedio de un dirigente partidista.

También ha sido cuestionado por su salario dentro del Comité Nacional de Morena, que ronda los 127 mil pesos mensuales, monto mayor al de su antecesor. López Beltrán ha sostenido que sus viajes y gastos son financiados con recursos propios y ha negado el uso de fondos públicos o partidistas.

Layda Sansores y los gastos que incomodaron a Morena

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha enfrentado críticas dentro de su mismo partido por el manejo de recursos y su apego a la austeridad.

En octubre de 2025 se reveló que su administración destinó cerca de 14 millones de pesos en viáticos, lo que equivalió a un promedio diario superior a 38 mil pesos, cifra que críticos compararon con presupuestos de áreas sensibles como la búsqueda de personas desaparecidas.

A esto se sumaron cuestionamientos por un viaje a Ámsterdam en agosto de ese año y señalamientos sobre la opacidad en auditorías estatales. Organizaciones como ARTICLE 19 también han denunciado un uso de espacios oficiales e instituciones para confrontar y perseguir a periodistas que investigan sus finanzas.

Luisa María Alcalde y la austeridad en la dirigencia de Morena

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, tampoco ha escapado a los señalamientos. Durante giras partidistas entre finales de 2025 y comienzos de 2026 se documentó el uso de jets privados para traslados cortos, lo que generó críticas por el contraste con la retórica de “pobreza franciscana”.

Asimismo, ha sido captada usando bolsos y calzado de marcas de lujo, con precios que superan los 40 mil pesos por pieza, además de cenas en restaurantes exclusivos como Praya Acapulco. A esto se suma su salario mensual de 127 mil pesos, igual que el de Andrés Manuel López Beltrán que críticos consideran elevado para un partido financiado con recursos públicos.

Aunque ninguno de estos casos implica, por sí mismo, la comisión de delitos, todos han alimentado un debate constante sobre si la austeridad republicana es únicamente una política de gasto público o también un principio ético que debe reflejarse en la conducta y el estilo de vida de quienes representan a la Cuarta Transformación.

