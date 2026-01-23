Se esperan nuevas nevadas este viernes 23 de enero; habrá lluvias e incluso tornados

GENERANDO AUDIO...

Nevadas, lluvias y hasta tornados este viernes 23 de enero. Foto: Cuartoscuro

A lo largo de este viernes 23 de enero, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, originarán lluvias fuertes en zonas de Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Yucatán. A su vez, una circulación ciclónica en altura se aproximará a Baja California, en interacción con el ingreso de humedad generado por un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora. Además, se estiman chubascos en Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sinaloa. Asimismo, existirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California.

Por su parte, el frente 30 se extenderá sobre el noreste mexicano y se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico. En interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país, así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. De igual manera, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

¿Dónde lloverá este viernes 23 de enero?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Coahuila

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Nayarit

San Luis Potosí

Michoacán

Puebla

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Posible caída de nieve y/o aguanieve:

Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 23 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México

Vientos:

Viento de 50 a 70 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; posibles tornados: Coahuila

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango; Viento de 30 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvia.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana y sin probabilidad de lluvia. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

