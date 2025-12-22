Caos en la México-Cuernavaca por bloqueo contra gentrificación y uso de agua

GENERANDO AUDIO...

La autopista México–Cuernavaca fue cerrada a la altura del kilómetro 20, con dirección al Poniente, debido a la presencia de manifestantes, lo que ha generado caos vial por varios kilómetros, informaron autoridades de tránsito.

El cierre ocurre en uno de los tramos con mayor afluencia vehicular, por lo que se activó como vía alterna la Carretera Federal México–Cuernavaca, mientras continúan las afectaciones para automovilistas que se dirigen al sur de la Ciudad de México y Morelos.

En unos momentos van a cerrar el otro sentido de la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México.

Manifestantes bloquean la México–Cuernavaca en el km 20

De acuerdo con los reportes, vecinos de la zona mantienen el bloqueo y han hecho un llamado a más habitantes para sumarse a la protesta. Las inconformidades están relacionadas con la gentrificación y el uso de pozos de agua, temas que, aseguran, afectan directamente a sus comunidades.

Los manifestantes se mantienen sobre la vialidad, impidiendo el paso de vehículos, lo que ha provocado largas filas de autos detenidos y retrasos considerables para quienes circulan por la autopista.

Caos vial y afectaciones a automovilistas

El cierre ha provocado tráfico intenso por varios kilómetros, especialmente en horas de mayor carga vehicular. Autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado y utilizar rutas alternas para evitar quedar varados en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá el bloqueo, ni si existe diálogo entre los manifestantes y autoridades para liberar la circulación.

