MGMT, Arca, 3BallMTY, Mariana Boo y más artistas para recibir el 2026 en CDMX

CDMX anuncia aristas para la fiesta de cambio de año. Foto: Cuartoscuro

Estamos a pocos días de que el 2025 llegue a su fin. Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México anunció a los artistas que se presentarán en la gran fiesta para recibir el 2026, la cual fue calificada como “la fiesta de música electrónica más grande del mundo”.

A través de un video, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, junto a la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López, anunciaron que este año se presentarán artistas internacionales como MGMT, Arca, VEL, Jehnny Beth y Kavinsky Live. Además, también habrá talento nacional como Mariana Boo, Ramiro Puente y 3BallMty.

¿Dónde y a qué hora comenzará la fiesta?

Este año, para recibir el 2026, la fiesta en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Paseo de la Reforma y dará inicio a partir de las 18 horas del 31 de diciembre.

Habrá más conciertos y eventos hasta el 4 de enero

De igual manera, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura, de forma reciente, anunciaron más eventos en la Plaza de la Constitución, con artistas como Los Cardenales de Nuevo León, Los Askis, Out of Control Army, Las Víctimas del Dr. Cerebro, La Barranca, Los amantes de la Lola, entre otros.

Dichos eventos son parte de “Luces de Invierno”, los cuales estarán disponibles hasta el próximo domingo 4 de enero.

