13:43
La fiestas decembrinas en la Ciudad de México genera una derrama económica de 114 mil 889 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Estas cifras representan un crecimiento de 3.56%  respecto a 2024.

“Las Fiestas Decembrinas son un motor de confianza y recuperación para la economía nacional, con más de 114 mil millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios” consideró Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial.

Asimismo detalló que el incremento será impulsado por el consumo de bienes y servicios, el turismo nacional y la afluencia de visitantes extranjeros en distintas partes de la Ciudad de México.

En esta temporada se estima que las familias mexicanas destinaran en promedio 6 mil 207 pesos para la cena de navidad, mientras que en regalos, se calcula un gasto promedio de entre 518 y mil 554 pesos por persona. Lo que genera un gasto por familia aproximado de 4 mil 144 pesos.

La Canaco prevé que las fiestas decembrinas representan un periodo favorable para la actividad económica, impulsado por la compra de regalos

Asimismo, exhortó a la población a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de productos y servicios y fortalecer la economía local.

