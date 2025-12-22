Fiestas navideñas de 2025 en CDMX: Dejan derrama de 114 MDP
La fiestas decembrinas en la Ciudad de México genera una derrama económica de 114 mil 889 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
Estas cifras representan un crecimiento de 3.56% respecto a 2024.
“Las Fiestas Decembrinas son un motor de confianza y recuperación para la economía nacional, con más de 114 mil millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios” consideró Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial.
Asimismo detalló que el incremento será impulsado por el consumo de bienes y servicios, el turismo nacional y la afluencia de visitantes extranjeros en distintas partes de la Ciudad de México.
En esta temporada se estima que las familias mexicanas destinaran en promedio 6 mil 207 pesos para la cena de navidad, mientras que en regalos, se calcula un gasto promedio de entre 518 y mil 554 pesos por persona. Lo que genera un gasto por familia aproximado de 4 mil 144 pesos.
La Canaco prevé que las fiestas decembrinas representan un periodo favorable para la actividad económica, impulsado por la compra de regalos.
Asimismo, exhortó a la población a realizar sus compras en establecimientos formales para garantizar la calidad de productos y servicios y fortalecer la economía local.