Será un jueves con amanece frío y helado; tarde cálida sin lluvia

El Valle de México tendrá este día un inicio con cielo despejado y bruma, además de ambiente frío a fresco en gran parte de la región, informó el pronóstico oficial. En zonas altas, se prevé un ambiente muy frío con posibles heladas, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Para la Ciudad de México y el Estado de México, por la tarde se espera un ambiente templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, condiciones que se mantendrán estables durante el resto del día.

Pronóstico del clima en el Valle de México

Durante la mañana, el Valle de México registrará temperaturas bajas, con sensación térmica fría en zonas urbanas y condiciones más extremas en áreas elevadas. Las heladas podrían presentarse en regiones altas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en comunidades rurales.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima pronosticada será de 7 a 9 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 grados, lo que marcará un contraste notable entre la mañana y la tarde.

Para Toluca, Estado de México, se espera un ambiente aún más frío al amanecer. La temperatura mínima será de 1 a 3 grados Celsius, con una máxima de 21 a 23 grados, de acuerdo con el reporte meteorológico.

En cuanto al viento, se prevé viento del sur y suroeste con velocidades de 10 a 20 km/h, además de rachas de hasta 35 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío durante la mañana y refrescar el ambiente por la tarde.

Las autoridades recomiendan abrigarse bien al salir temprano, proteger a niños y adultos mayores, y mantenerse informados sobre los cambios en el pronóstico del clima en el Valle de México a lo largo del día.

