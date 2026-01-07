Calendario oficial: días de ley seca en Azcapotzalco durante 2026
La alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México (CDMX), tendrá ley seca, por lo que se ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas, en todas sus graduaciones, durante diversas festividades tradicionales que se realizarán a lo largo de 2026.
La medida se fundamentó en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y en el acuerdo que delegó a las y los titulares de las demarcaciones la facultad de emitir disposiciones para suspender actividades relacionadas con la venta de alcohol se informó este día en la Gaceta Oficial capitalina.
La autoridad señaló que, debido a la concentración de personas durante los festejos populares, el consumo de bebidas alcohólicas podría generar situaciones de riesgo, por lo que se priorizó la seguridad, la integridad física y la tranquilidad de habitantes y asistentes.
Calendario de ley seca en Azcapotzalco
- Festividad de San Gonzalo, el 10 de enero, ley seca en la colonia Santa Bárbara
- Festividad de Niño Limosnerito, 10 y 11 de enero en la colonia Tlatilco
- Festividad Santa Inés, 17 y 18 de enero, en la colonia Santa Inés
- Festividad San Sebastián Mártir, 24 y 25 de enero, en la colonia San Sebastián
- Festividad Santa Apolonia, 7, 8 y 9 de febrero, en la colonia Santa Apolonia
- Festividad San José de las Salinas, 19 de marzo, en la colonia Huautla de las Salinas
- Semana Santa, 2, 3 4 y 5 de abril, en las colonias: San Juan Tlihuaca, Aguilera, Xocotitla, Santiago Ahuizotla, ProHogar, San Pedro Xalpa.
- Festividad San Marcos, 25 y 26 de abril, en la colonia Barrio San Marcos
- Festividad Santa Cruz, 2 y 3 de mayo, en las colonias: Santa Cruz Acayucan y Santa Cruz de las Salinas.
- Festividad Señor del Perdón, 9 y 10 de mayo, en la colonia Victoria de las Democracias
- Festividad San Isidro Labrador, 16 y 17 de mayo, colonia Ampliación, San Pedro Xalpa
- Festividad Santa Rita de Casia, 23 y 24 de mayo, colonia Unidad Habitacional el Rosario
- Festividad Virgen de los Remedios, 23, 24 y 25 de mayo, colonia Pueblo Santiago Ahuizotla (La
- Naranja).
- Festividad La Divina Providencia, 30 y 31 de mayo, colonia La Providencia
- Festividad Sagrado Corazón, 13 y 14 de junio, colonias Reynosa, Tamaulipas y Aguilera
- Festividad San Juan Bautista, 23 y 24 de junio, colonia San Juan Tlihuaca
- Festividad San Pedro, 27, 28 y 29 de junio, colonia San Pedro Xalpa
- Festividad San Pedro, 28 de junio, colonia Barrio de las Salinas
- Festividad Nuestra Señora del Carmen, 18 y 19 de julio, colonia Tezozómoc
- Festividad Santiago Apóstol, 25, 26 y 27 de julio, colonia Santiago Ahuizotla
- Festividad Jesús de Nazaret, 5,6, 7, 8, 9 y 10 de agosto, colonia Coltongo
- Festividad Santo Domingo de Guzmán, 8 y 9 de agosto, colonia Santo Domingo
- Festividad Santa María, 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto, colonia Santa María Malinalco
- Festividad San Roque, 15 y 16 de agosto, colonia Santa Catarina
- Festividad San Bartolo, 23 y 24 de agosto, colonia San Bartolo Cahualtongo
- Festividad San Nicolás Tolentino, 12 y 13 de septiembre, colonia U.H. el Rosario
- Fiestas Patrias, 15 y 16 de septiembre, colonias: Azcapotzalco Centro, Villas Azcapotzalco, Del Maestro, Santo Tomás, Santa María Malinalco y los Reyes.
- Festividad San Mateo, 19, 20 y 21 de septiembre, colonia San Mateo
- Festividad San Miguel Arcángel, 26, 27, 28 y 29 de septiembre, colonia San Miguel Amantla
- Festividad San Francisco, 3 y 4 de octubre, colonias: San Francisco Xocotitla y San Francisco Tetecala.
- Festividad Virgen del Rosario, 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre, colonia U.H. El Rosario
- Festividad Virgen de Fátima, 3, 4, 10 y 11 de octubre, colonia Prohogar
- Festividad San Rafael, 23 y 24 de octubre, colonia San Rafael
- Festividad San Martín de Porres, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, colonia Pasteros
- Festividad San Martín Obispo de Tours, 10, 11, 14 y 15 de noviembre, colonia San Martín Xochinahuac
- Festividad Santa Catarina de Alejandría, 24 y 25 de noviembre, colonia Santa Catarina
- Festividad San Andrés Acahuacaltongo, 28, 29 y 30 de noviembre, colonia San Andrés de Las Salinas.
- Festividad San Andrés Tetlalman, 28, 29 y 30 de noviembre, colonia Pueblo de San Andrés
- Festividad Santa Bárbara Tetlalman Yopico, 3, 4 y 5 de diciembre, colonia Pueblo de Santa Bárbara
- Festividad Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, colonias: Obrero Popular, Unidad Miguel Hidalgo y Ferrería.
- Festividad Santa Lucía, 13 de diciembre, colonia Santa Lucía
- Festividad Santo Tomás, 20, 21 y 22 de diciembre, colonia Santo Tomás
- Festividad San Juan Evangelista, 26 y 27 de diciembre, colonia San Juan Tlihuaca
- Festividad La Sagrada Familia, 27 y 28 de diciembre, colonia Cosmopolita
El acuerdo estableció que la suspensión aplicará de 00:00 a 23:59 horas, en los días correspondientes a cada celebración y en los perímetros donde se llevaron a cabo las festividades, así como en zonas aledañas. Incluye vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, tiendas departamentales y cualquier establecimiento similar, además de puntos de venta temporales instalados por ferias o celebraciones populares.
- “Las violaciones al presente acuerdo, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)”.
