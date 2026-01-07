Calendario oficial: días de ley seca en Azcapotzalco durante 2026

GENERANDO AUDIO...

La alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México (CDMX), tendrá ley seca, por lo que se ordenó la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas, en todas sus graduaciones, durante diversas festividades tradicionales que se realizarán a lo largo de 2026.

La medida se fundamentó en la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y en el acuerdo que delegó a las y los titulares de las demarcaciones la facultad de emitir disposiciones para suspender actividades relacionadas con la venta de alcohol se informó este día en la Gaceta Oficial capitalina.

La autoridad señaló que, debido a la concentración de personas durante los festejos populares, el consumo de bebidas alcohólicas podría generar situaciones de riesgo, por lo que se priorizó la seguridad, la integridad física y la tranquilidad de habitantes y asistentes.

Calendario de ley seca en Azcapotzalco

Festividad de San Gonzalo, el 10 de enero, ley seca en la colonia Santa Bárbara

Festividad de Niño Limosnerito, 10 y 11 de enero en la colonia Tlatilco

Festividad Santa Inés, 17 y 18 de enero, en la colonia Santa Inés

Festividad San Sebastián Mártir, 24 y 25 de enero, en la colonia San Sebastián

Festividad Santa Apolonia, 7, 8 y 9 de febrero, en la colonia Santa Apolonia

Festividad San José de las Salinas, 19 de marzo, en la colonia Huautla de las Salinas

Semana Santa, 2, 3 4 y 5 de abril, en las colonias: San Juan Tlihuaca, Aguilera, Xocotitla, Santiago Ahuizotla, ProHogar, San Pedro Xalpa.

Festividad San Marcos, 25 y 26 de abril, en la colonia Barrio San Marcos

Festividad Santa Cruz, 2 y 3 de mayo, en las colonias: Santa Cruz Acayucan y Santa Cruz de las Salinas.

Festividad Señor del Perdón, 9 y 10 de mayo, en la colonia Victoria de las Democracias

Festividad San Isidro Labrador, 16 y 17 de mayo, colonia Ampliación, San Pedro Xalpa

Festividad Santa Rita de Casia, 23 y 24 de mayo, colonia Unidad Habitacional el Rosario

Festividad Virgen de los Remedios, 23, 24 y 25 de mayo, colonia Pueblo Santiago Ahuizotla (La

Naranja).

Festividad La Divina Providencia, 30 y 31 de mayo, colonia La Providencia

Festividad Sagrado Corazón, 13 y 14 de junio, colonias Reynosa, Tamaulipas y Aguilera

Festividad San Juan Bautista, 23 y 24 de junio, colonia San Juan Tlihuaca

Festividad San Pedro, 27, 28 y 29 de junio, colonia San Pedro Xalpa

Festividad San Pedro, 28 de junio, colonia Barrio de las Salinas

Festividad Nuestra Señora del Carmen, 18 y 19 de julio, colonia Tezozómoc

Festividad Santiago Apóstol, 25, 26 y 27 de julio, colonia Santiago Ahuizotla

Festividad Jesús de Nazaret, 5,6, 7, 8, 9 y 10 de agosto, colonia Coltongo

Festividad Santo Domingo de Guzmán, 8 y 9 de agosto, colonia Santo Domingo

Festividad Santa María, 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto, colonia Santa María Malinalco

Festividad San Roque, 15 y 16 de agosto, colonia Santa Catarina

Festividad San Bartolo, 23 y 24 de agosto, colonia San Bartolo Cahualtongo

Festividad San Nicolás Tolentino, 12 y 13 de septiembre, colonia U.H. el Rosario

Fiestas Patrias, 15 y 16 de septiembre, colonias: Azcapotzalco Centro, Villas Azcapotzalco, Del Maestro, Santo Tomás, Santa María Malinalco y los Reyes.

Festividad San Mateo, 19, 20 y 21 de septiembre, colonia San Mateo

Festividad San Miguel Arcángel, 26, 27, 28 y 29 de septiembre, colonia San Miguel Amantla

Festividad San Francisco, 3 y 4 de octubre, colonias: San Francisco Xocotitla y San Francisco Tetecala.

Festividad Virgen del Rosario, 3, 4, 5, 6 y 7 de octubre, colonia U.H. El Rosario

Festividad Virgen de Fátima, 3, 4, 10 y 11 de octubre, colonia Prohogar

Festividad San Rafael, 23 y 24 de octubre, colonia San Rafael

Festividad San Martín de Porres, 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, colonia Pasteros

Festividad San Martín Obispo de Tours, 10, 11, 14 y 15 de noviembre, colonia San Martín Xochinahuac

Festividad Santa Catarina de Alejandría, 24 y 25 de noviembre, colonia Santa Catarina

Festividad San Andrés Acahuacaltongo, 28, 29 y 30 de noviembre, colonia San Andrés de Las Salinas.

Festividad San Andrés Tetlalman, 28, 29 y 30 de noviembre, colonia Pueblo de San Andrés

Festividad Santa Bárbara Tetlalman Yopico, 3, 4 y 5 de diciembre, colonia Pueblo de Santa Bárbara

Festividad Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, colonias: Obrero Popular, Unidad Miguel Hidalgo y Ferrería.

Festividad Santa Lucía, 13 de diciembre, colonia Santa Lucía

Festividad Santo Tomás, 20, 21 y 22 de diciembre, colonia Santo Tomás

Festividad San Juan Evangelista, 26 y 27 de diciembre, colonia San Juan Tlihuaca

Festividad La Sagrada Familia, 27 y 28 de diciembre, colonia Cosmopolita

El acuerdo estableció que la suspensión aplicará de 00:00 a 23:59 horas, en los días correspondientes a cada celebración y en los perímetros donde se llevaron a cabo las festividades, así como en zonas aledañas. Incluye vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, tiendas departamentales y cualquier establecimiento similar, además de puntos de venta temporales instalados por ferias o celebraciones populares.

“Las violaciones al presente acuerdo, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)”.

