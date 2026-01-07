GENERANDO AUDIO...

CDMX y Edomex presentan mala calidad del aire. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se reporta como mala, con riesgo alto para la salud, según el último reporte de las 14:00 horas.

Los principales contaminantes presentes son ozono (O3) y partículas PM10 y PM2.5, que pueden afectar las vías respiratorias.

La temperatura registrada es de 23 grados, pero las condiciones atmosféricas favorecen la acumulación de contaminantes, por lo que se recomienda limitar actividades al aire libre.

Alcaldías de la CDMX con mala calidad del aire

Las estaciones de monitoreo indican mala calidad del aire en varias zonas de la capital. Las alcaldías afectadas son:

Tlalpan

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Iztapalapa

Éstas zonas presentan condiciones no saludables, principalmente durante las horas de mayor radiación solar.

Municipios del Estado de México con mala calidad del aire

En el Estado de México, también se reporta mala calidad del aire en diversos municipios, con presencia de ozono, partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes. Las zonas afectadas son:

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Tultitlán

Coacalco

Sin embargo, hasta el momento no se ha activado ninguna contingencia ambiental en la CDMX ni en el Estado de México.

Riesgos y recomendaciones por mala calidad del aire

La exposición a ozono y partículas contaminantes representa un riesgo alto, sobre todo para:

Niñas y niños

Adultos mayores

Personas con asma o enfermedades respiratorias

Personas con padecimientos cardiovasculares

Se recomienda evitar ejercicio al aire libre, reducir la exposición prolongada en exteriores y mantenerse informado sobre la calidad del aire. Las autoridades ambientales continuarán con el monitoreo para informar sobre posibles cambios en las condiciones.

