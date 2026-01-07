Frío extremo activa alerta Naranja en Tlalpan y Amarilla en 3 alcaldías de la CDMX

| 15:32 | José Pablo Espíndola | Uno TV
CDMX activa Alerta Amarilla y Naranja por frío extremo; prevén temperaturas de hasta 1 grado y heladas este jueves.
Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del jueves 8 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Se trata de una Alerta Amarilla en tres alcaldías y una Alerta Naranja en Tlalpan, por temperaturas que podrían descender hasta 1 grado y provocar heladas.

La dependencia llamó a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas altas y rurales de la capital.

Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX

La Alerta Amarilla se activó por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 00:00 y 08:00 horas del jueves 8 de enero en las siguientes alcaldías:

  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Xochimilco

Protección Civil recomendó:

  • Abrigar nariz y boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Resguardar a las mascotas
  • Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C
  • Ingerir abundante agua

Alerta Naranja en Tlalpan por frío extremo y heladas

De manera simultánea, la SGIRPC activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, con posibles heladas durante el mismo periodo.

Entre las recomendaciones destacan:

  • Proteger a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas
  • Ventilar espacios si se usan calentadores o chimeneas
  • Hidratar la piel con crema
  • Mantener el esquema de vacunación actualizado, especialmente contra influenza, COVID y neumococo

Periodo de la alerta y contacto de emergencias

Las alertas estarán vigentes el jueves 8 de enero, de 00:00 a 08:00 horas, y fueron emitidas el miércoles 7 de enero a las 13:00 horas.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles los teléfonos:

  • 911
  • 55 5683 2222

La SGIRPC pidió a la ciudadanía seguir sólo canales oficiales y mantenerse informada ante la persistencia de temperaturas bajas en CDMX durante los próximos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¿Sales hoy? Alertan por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

Ciudad de México

¿Sales hoy? Alertan por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

Calendario oficial: días de ley seca en Azcapotzalco durante 2026

Ciudad de México

Calendario oficial: días de ley seca en Azcapotzalco durante 2026

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

Ciudad de México

Autos con engomado verde y placas 1-2 no circulan este jueves

El narco crea más de 100 mil empleos al año, afirma Adriana Marín, de Morena en Congreso de CDMX

Ciudad de México

El narco crea más de 100 mil empleos al año, afirma Adriana Marín, de Morena en Congreso de CDMX

Etiquetas: ,