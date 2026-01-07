GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del jueves 8 de enero de 2026, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Se trata de una Alerta Amarilla en tres alcaldías y una Alerta Naranja en Tlalpan, por temperaturas que podrían descender hasta 1 grado y provocar heladas.

La dependencia llamó a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas altas y rurales de la capital.

Alerta Amarilla por bajas temperaturas en CDMX

La Alerta Amarilla se activó por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 00:00 y 08:00 horas del jueves 8 de enero en las siguientes alcaldías:

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Protección Civil recomendó:

Abrigar nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Resguardar a las mascotas

Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C

Ingerir abundante agua

Alerta Naranja en Tlalpan por frío extremo y heladas

De manera simultánea, la SGIRPC activó la Alerta Naranja en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, con posibles heladas durante el mismo periodo.

Entre las recomendaciones destacan:

Proteger a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas

Ventilar espacios si se usan calentadores o chimeneas

Hidratar la piel con crema

Mantener el esquema de vacunación actualizado, especialmente contra influenza, COVID y neumococo

Las alertas estarán vigentes el jueves 8 de enero, de 00:00 a 08:00 horas, y fueron emitidas el miércoles 7 de enero a las 13:00 horas.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles los teléfonos:

911

55 5683 2222

La SGIRPC pidió a la ciudadanía seguir sólo canales oficiales y mantenerse informada ante la persistencia de temperaturas bajas en CDMX durante los próximos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.