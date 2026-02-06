Sigue CDMX con frío por la mañana pero será una tarde templada este viernes

GENERANDO AUDIO...

Este viernes 6 de febrero: mañana fría, tarde templada. CUARTOSCURO

El viernes 6 de febrero, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente frío a fresco por la mañana, presencia de bancos de niebla y heladas en zonas serranas del Edomex. Durante la tarde, el ambiente será templado, con probabilidad de lluvias aisladas en el oeste del Estado de México y sin lluvia en la CDMX, de acuerdo con el pronóstico.

En las primeras horas del día se espera ambiente muy frío en zonas altas, principalmente en regiones serranas del Estado de México, donde podrían presentarse heladas. En el resto de la región, las condiciones serán de frío a fresco, con cielo medio nublado y visibilidad reducida por niebla en algunos puntos.

Pronóstico del clima en la Ciudad de México y Estado de México

Por la tarde, el ambiente cambiará a fresco a templado, con cielo medio nublado. En la Ciudad de México no se prevén lluvias, mientras que en el poniente del Estado de México existe probabilidad de lluvias aisladas, con acumulados estimados de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas. Después del mediodía, se espera ambiente cálido, sin precipitaciones en la capital del país.

Las temperaturas en la Ciudad de México tendrán una mínima de 5 a 7 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 18 a 20 grados, manteniéndose el ambiente frío durante la mañana.

Viento y condiciones generales para el viernes 6 de febrero

El viento será de componente norte, con velocidades de 10 a 20 km/h, y rachas de 30 a 50 km/h en la región. En algunos periodos del día, especialmente por la tarde, el viento podría alcanzar hasta 50 km/h, lo que podría generar sensación térmica más fresca.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones por el frío matutino, especialmente en zonas altas, así como mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico, principalmente en el Estado de México, donde podrían registrarse lluvias aisladas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.