Activan doble alerta por frío en CDMX: temperaturas caerán hasta 1 grado
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por bajas temperaturas en CDMX para la madrugada y mañana del viernes 6 de febrero de 2026. Se esperan registros de hasta 1 grado centígrado y posibles heladas en zonas altas de la capital. El periodo de riesgo será de las 00:00 a las 08:00 horas.
Las autoridades emitieron Alerta Amarilla y Alerta Naranja en 13 alcaldías, debido al pronóstico de frío intenso. El llamado es a tomar precauciones, especialmente con menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Alerta por frío en CDMX: alcaldías afectadas
La Alerta Amarilla por frío en CDMX aplica para temperaturas de 4 a 6 grados en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
En estas zonas se recomienda abrigarse bien, cubrir nariz y boca y evitar cambios bruscos de temperatura.
Alerta Naranja por frío: habrá heladas
La Alerta Naranja por bajas temperaturas se activó en:
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Aquí se esperan temperaturas de 1 a 3 grados y posibles heladas durante la madrugada. Protección Civil pidió especial cuidado con:
- Niñas y niños
- Personas adultas mayores
- Mujeres embarazadas
También recomendó mantener ventilación si se usan calentadores o chimeneas y proteger a las mascotas para que no pasen la noche a la intemperie.
Recomendaciones oficiales ante bajas temperaturas
Entre las medidas preventivas destacan:
- Usar varias capas de ropa
- Aplicar crema para proteger la piel
- Consumir agua y alimentos con vitaminas A y C
- Mantener vacunas al día (influenza, COVID y neumococo)
Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles el 911 y el número 55-5683-2222. El monitoreo del clima continuará en las próximas horas.
