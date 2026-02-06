Activan doble alerta por frío en CDMX: temperaturas caerán hasta 1 grado

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó doble alerta por bajas temperaturas en CDMX para la madrugada y mañana del viernes 6 de febrero de 2026. Se esperan registros de hasta 1 grado centígrado y posibles heladas en zonas altas de la capital. El periodo de riesgo será de las 00:00 a las 08:00 horas.

Las autoridades emitieron Alerta Amarilla y Alerta Naranja en 13 alcaldías, debido al pronóstico de frío intenso. El llamado es a tomar precauciones, especialmente con menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Alerta por frío en CDMX: alcaldías afectadas

La Alerta Amarilla por frío en CDMX aplica para temperaturas de 4 a 6 grados en:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

En estas zonas se recomienda abrigarse bien, cubrir nariz y boca y evitar cambios bruscos de temperatura.

Alerta Naranja por frío: habrá heladas

La Alerta Naranja por bajas temperaturas se activó en:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Aquí se esperan temperaturas de 1 a 3 grados y posibles heladas durante la madrugada. Protección Civil pidió especial cuidado con:

Niñas y niños

Personas adultas mayores

Mujeres embarazadas

También recomendó mantener ventilación si se usan calentadores o chimeneas y proteger a las mascotas para que no pasen la noche a la intemperie.

Recomendaciones oficiales ante bajas temperaturas

Entre las medidas preventivas destacan:

Usar varias capas de ropa

Aplicar crema para proteger la piel

Consumir agua y alimentos con vitaminas A y C

Mantener vacunas al día (influenza, COVID y neumococo)

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles el 911 y el número 55-5683-2222. El monitoreo del clima continuará en las próximas horas.

