RTP dará apoyo por mejoras en Línea 2 del Metro CDMX desde el 9 de febrero

RTP apoyará a usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX. Cuartoscuro

A partir del lunes 09 de febrero, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de apoyo temporal por los trabajos de mejoras en la Línea 2 del Metro CDMX. La medida busca facilitar el traslado de usuarios en estaciones clave del centro de la capital.

El servicio emergente de RTP operará en ambos sentidos y cubrirá el tramo que va de Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez, estaciones que forman parte de la Línea 2 del Metro, una de las más utilizadas por quienes se mueven diariamente entre el sur y el centro de la ciudad.

RTP apoyará a usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX

El apoyo de RTP se dará de manera temporal mientras avanzan los trabajos de renovación en la Línea 2, de acuerdo con la información difundida. Las unidades de RTP circularán en los horarios establecidos para atender a los pasajeros durante las noches y fines de semana.

Este esquema permitirá que los usuarios cuenten con una alternativa de transporte cuando el servicio del Metro CDMX se vea afectado por los trabajos de mejora. El tramo cubierto incluye estaciones estratégicas como Chabacano y Pino Suárez, que conectan con otras líneas del sistema.

Las autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus traslados, considerar los horarios del servicio de apoyo RTP y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la Línea 2 del Metro CDMX. Los trabajos forman parte de un proceso de mejoras y renovación que continuará en los próximos días.

