CFE aclara: no les pertenece camioneta incendiada en Periférico

CFE negó que camioneta incendiada en Periférico fuera de ellos. Foto: Bomberos CDMX

La tarde de este jueves 5 de febrero, a través de redes sociales, se viralizó un video en el que se observa a una camioneta incendiándose en el segundo piso del Periférico. En primera instancia, usuarios señalaron que se trataba de un vehículo perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, la propia CFE negó estar ligada.

Por medio de su cuenta de X, la CFE negó que la camioneta perteneciera a la empresa. “En relación con la información que circula en algunos medios de comunicación sobre el incendio de una camioneta en Periférico Boulevard Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México, la CFE aclara que el vehículo no pertenece a esta empresa“, afirmaron.

Más tarde, se dio a conocer que la camioneta incendiada sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos era perteneciente a Infinitum.

Bomberos aseguraron que no hubo personas heridas

Por último, a través de su cuenta de X, los Bomberos de la Ciudad de México confirmaron que el incendio fue controlado sin tener personas lesionadas.

