¡Toma precauciones! Alerta roja por frío en 5 alcaldías de CDMX para este martes

Alerta roja por frío en CDMX para este martes 23. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este martes 24 de febrero el clima continuará muy frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y sin posibilidad de lluvias.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este martes 24 de febrero se prevé clima muy frío. La mínima de temperatura para la capital es de -2 a 0 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de -2 y 0 °C.

CDMX activó alerta roja por frío y heladas en cinco alcaldías para este martes:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades no se prevén lluvias.

Asimismo, para este martes 24 de febrero se esperan rachas de viento con dirección norte con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar varias capas de ropa: térmica, transpirable e impermeable.

