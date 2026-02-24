Activan triple alerta por bajas temperaturas esta madrugada en la Ciudad de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó distintas alertas por pronóstico de temperaturas bajas y heladas durante la madrugada y mañana del martes 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.
El periodo de afectación será de las 00:00 a las 09:00 horas, de acuerdo con el aviso emitido el 23 de febrero a las 13:00 horas.
Alcaldías en Alerta Roja (-2 a 0 °C y heladas)
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Recomendaciones:
- Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- Beber agua y líquidos calientes para evitar deshidratación.
- Apagar velas y anafres antes de dormir o salir para prevenir incendios e intoxicación por monóxido de carbono.
Alcaldías en Alerta Naranja (1 a 3 °C y heladas)
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones:
- Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas.
- Usar crema para proteger la piel del frío.
- Mantener actualizado el esquema de vacunación (COVID-19, influenza y neumococo).
Alcaldías en Alerta Amarilla (4 a 6 °C)
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
Recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
En caso de cualquier incidente, se puede llamar al 911 o al 55 5683 2222. Las autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales ante las condiciones de frío previstas para este martes.