Activan triple alerta por bajas temperaturas esta madrugada en la Ciudad de México

Protección Civil activó Alerta Roja en cinco alcaldías de CDMX por temperaturas bajo cero y heladas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó distintas alertas por pronóstico de temperaturas bajas y heladas durante la madrugada y mañana del martes 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

El periodo de afectación será de las 00:00 a las 09:00 horas, de acuerdo con el aviso emitido el 23 de febrero a las 13:00 horas.

Alcaldías en Alerta Roja (-2 a 0 °C y heladas)

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Recomendaciones:

  • Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • Beber agua y líquidos calientes para evitar deshidratación.
  • Apagar velas y anafres antes de dormir o salir para prevenir incendios e intoxicación por monóxido de carbono.

Alcaldías en Alerta Naranja (1 a 3 °C y heladas)

  • Azcapotzalco
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Recomendaciones:

  • Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas.
  • Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas.
  • Usar crema para proteger la piel del frío.
  • Mantener actualizado el esquema de vacunación (COVID-19, influenza y neumococo).

Alcaldías en Alerta Amarilla (4 a 6 °C)

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Miguel Hidalgo

Recomendaciones:

  • Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie.
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

En caso de cualquier incidente, se puede llamar al 911 o al 55 5683 2222. Las autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales ante las condiciones de frío previstas para este martes.

