Activan triple alerta por bajas temperaturas esta madrugada en la Ciudad de México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó distintas alertas por pronóstico de temperaturas bajas y heladas durante la madrugada y mañana del martes 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

El periodo de afectación será de las 00:00 a las 09:00 horas, de acuerdo con el aviso emitido el 23 de febrero a las 13:00 horas.

Alcaldías en Alerta Roja (-2 a 0 °C y heladas)

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Recomendaciones:

Sellar puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Beber agua y líquidos calientes para evitar deshidratación.

Apagar velas y anafres antes de dormir o salir para prevenir incendios e intoxicación por monóxido de carbono.

Alcaldías en Alerta Naranja (1 a 3 °C y heladas)

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones:

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas.

Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas.

Usar crema para proteger la piel del frío.

Mantener actualizado el esquema de vacunación (COVID-19, influenza y neumococo).

Alcaldías en Alerta Amarilla (4 a 6 °C)

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Resguardar a mascotas y no dejarlas a la intemperie.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

En caso de cualquier incidente, se puede llamar al 911 o al 55 5683 2222. Las autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales ante las condiciones de frío previstas para este martes.